İsrail Müdafiə Qüvvələri HAMAS-ın Qəzzadakı hərbi qanadının rəhbəri Məhəmməd Sinvarı zərərsizləşdirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Ordusu məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, o, İsrail təyyarələrinin yeraltı obyektə endirdiyi zərbələr nəticəsində zərərsizləşdirilib.

