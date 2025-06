"Qarabağ" əlcəzairli futbolçusu Yassin Benzia ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

30 yaşlı yarımmüdafiəçinin başa çatan müqaviləsi yenilənməyib.

Qeyd edək ki, Y.Benzia Ağdam təmsilçisinə 2023-cü ildə Fransanın "Dijon" klubundan keçib.

