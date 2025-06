Tramp Zelenski ilə görüşəcək

ABŞ prezidenti Donald Tramp Kanadada keçirilən G7 sammiti çərçivəsində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin sözçüsü məlumat yayıb.

Tramp Ukrayna prezidenti ilə görüşməklə yanaşı, Kanadanın baş naziri Mark Karni və Meksika prezidenti Klaudiya Şeynbaumla da danışmağı planlaşdırır.

ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya və Yaponiyanın daxil olduğu G7 sammiti iyunun 15-dən 17-dək Alberta ştatının Kananaskis kurort zonasında keçirilir. Tramp daha əvvəl tədbirdə iştirak etmək üçün Kanadaya getmişdi.

