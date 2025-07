Tramp ABŞ-dən düyü almayan Yaponiyanı təhdid etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaponiyanı ölkəsindən düyü almadığına görə rüsumlar tətbiq etməklə hədələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Yaponiyada düyü qıtlığına baxmayaraq, ABŞ-dən düyü almır. Tramp “Truth” sosial media hesabında bununla bağlı paylaşım edib. Yaponiyaya böyük hörmət bəslədiyini qeyd edən Tramp, "Düyülərimizi almırlar, buna baxmayaraq ciddi düyü qıtlığı yaşayırlar. Başqa sözlə, biz onlara sadəcə məktub göndərəcəyik və uzun illər ticarət ortağı olmaqdan xoşbəxt olacağıq" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp daha əvvəl 200-dən çox ölkənin hamısı ilə müqavilə bağlaya bilməyəcəklərini bu ölkələrə məktublar göndərərək ABŞ ilə iş görmək üçün ödəməli olacaqları tarif dərəcələrini bildirəcəklərini bəyan etmişdi.

