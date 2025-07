UEFA bu klublara ödəniş etdi - SİYAHI

UEFA Azərbaycanın 9 klubuna (“Qarabağ” istisna olmaqla) həmrəylik ödənişləri edib.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 2024/2025-ci illər mövsümü üçün ayrılmış 1.279.000 (bir milyon iki yüz yetmiş doqquz min) avro maliyyə vəsaiti AFFA-nın vasitəçiliyi ilə klubların hesabına köçürülüb:

“Neftçi” – 142.111 avro

“Səbail” – 142.111 avro

“Araz-Naxçıvan” – 142.111 avro

“Sumqayıt” – 142.111 avro

“Sabah” – 142.111 avro

“Şamaxı” - 142.111 avro

“Zirə” – 142.111 avro

“Turan Tovuz” – 142.111 avro

“Kəpəz” – 142.111 avro.

