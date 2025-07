Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna üçün piyada əleyhinə minalar haqqında Ottava Konvensiyasının qüvvəsini dayandıran qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri Telegram kanalında bildirib.

"Mən dərhal Ukrayna üçün piyada əleyhinə minalar haqqında Ottava Konvensiyasının dayandırılması ilə bağlı Ali Radadan verilən sənədi imzaladım", - o qeyd edib.

