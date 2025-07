“Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın aktyoru vəfat etdi - FOTO

Türkiyənin tanınmış aktyoru Emre Törün 52 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi uzun müddət mədəaltı vəzi xərçəngi ilə mübarizə aparırdı.

Emre Törün 1996-cı ildə “Kara Melek” serialı ilə televiziya karyerasına başlamış və dörd mövsüm bu layihədə rol almışdı. Daha sonra “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” serialında kəşfiyyatçı Nevzat Çankırılı, “Hudutsuz Sevda”da isə Şeref obrazı ilə tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanmışdı.

Qeyd edək ki, aktyor 1972-ci ildə İstanbulda anadan olub. O, karyerası boyunca bir çox film və seriallarda yaddaqalan obrazlar canlandırıb. Emre Törün sənət aləmində peşəkarlığı və xarizması ilə seçilirdi.

