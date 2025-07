İsrailin Dəməşqin mərkəzində həyata keçirdiyi hücumları Suriyanın sülh, sabitlik və təhlükəsizliyə nail olmaq səylərini sabotaj etmək cəhdidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-in bəyanatında deyilir.

Qeyd edək ki, İsrail ordusu Suriya Prezident Sarayı da daxil olmaqla Dəməşqdə yerləşən strateji obyektlərə zərbələr endirir.

