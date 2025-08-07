Osimhen və Sanenin transferi ​"Qalatasaray"ı qarışdırdı

Osimhen və Sanenin transferi ​"Qalatasaray"ı qarışdırdı
09:45 7 Avqust 2025
211 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qalatasaray"ın yeni transferləri Viktor Osimhen və Leroy Sanenin yüksək məvacib alması digər futbolçuların da maaş artımı tələb etməsinə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu futbolçulardan biri olan Davinson Sançeslə danışıqlar məhsuldar alınıb. Bildirilir ki, "Qalatasaray" və futbolçu arasında razılıq əldə olunub. Klub futbolçu ilə 1+1 formatında razılaşma əldə edib. Məlumata görə, Davinson Sançeslə müqavilə 2030-cu ilə qədər uzadılacaq.

Futbolçunun məvacibi 3,2 milyon avrodan 4,5 milyon avroya yüksəldiləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Benzianın yeni klubu məlum oldu -

Benzianın yeni klubu məlum oldu - FOTO

07 Avqust 2025 09:35
"Fənərbaxça"nın istədiyi əfsanənin transferi açıqlandı

"Fənərbaxça"nın istədiyi əfsanənin transferi açıqlandı

07 Avqust 2025 08:25
"Fənərbaxça" məğlub oldu -

"Fənərbaxça" məğlub oldu - ÇL

07 Avqust 2025 01:19
"Qarabağ"ın potensial rəqibləri sülhə razılaşdılar

"Qarabağ"ın potensial rəqibləri sülhə razılaşdılar

07 Avqust 2025 00:18
​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu bilindi

​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu bilindi

06 Avqust 2025 22:42
“Şamaxı” yeni hücumçusunu açıqladı

“Şamaxı” yeni hücumçusunu açıqladı

06 Avqust 2025 22:18
Ailə institutunu qorumaq üçün təklif edilən reseptlər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İki ölkədə güclü zəlzələ oldu

07 Avqust 2025 12:26

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

07 Avqust 2025 12:21

Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -

07 Avqust 2025 11:58

İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

07 Avqust 2025 11:43

Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

07 Avqust 2025 11:35

​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

07 Avqust 2025 11:22

AZAL Təbrizə və Tehrana uçuşlara başlayır

07 Avqust 2025 11:06

Şəmkirdəki qəzada yaralananların vəziyyəti açıqlandı

07 Avqust 2025 11:05

Saat 12:00-dək ışıq olmayacaq -

07 Avqust 2025 10:53

“Sovetski”də qəzalı binaların söküntüsünə başlanıldı

07 Avqust 2025 10:47