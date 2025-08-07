Osimhen və Sanenin transferi ​"Qalatasaray"ı qarışdırdı

"Qalatasaray"ın yeni transferləri Viktor Osimhen və Leroy Sanenin yüksək məvacib alması digər futbolçuların da maaş artımı tələb etməsinə səbəb olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu futbolçulardan biri olan Davinson Sançeslə danışıqlar məhsuldar alınıb. Bildirilir ki, "Qalatasaray" və futbolçu arasında razılıq əldə olunub. Klub futbolçu ilə 1+1 formatında razılaşma əldə edib. Məlumata görə, Davinson Sançeslə müqavilə 2030-cu ilə qədər uzadılacaq.
Futbolçunun məvacibi 3,2 milyon avrodan 4,5 milyon avroya yüksəldiləcək.