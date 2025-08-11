“Mançester Siti” onu almaq istəyir - 100 milyonluq transfer

İngiltərənin “Mançester Siti” klubu “Real Madrid” forması geyinən Rodriqonu heyətinə qatmaq istəyir.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbol eksperti Fabrizio Romano məlumat yayıb.
O bildirib ki, yeni mövsüm öncəsi heyətini gücləndirmək istəyən “Mançester Siti” futbolçu Rodriqoya maraq göstərir. Belə ki, Cek Griliş artıq komandadan ayrılıb. Mək-Ati və Savinyonun da ayrılmaq ehtimalı yüksəkdir. Buna qarşı “Mançester Siti” 23 yaşlı Rodriqonu transfer gündəminə daxil edib.
Baş məşqçi Pep Qvardiola tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan gənc futbolçu klub üçün “xəyal transferi” hesab edilir. “Real Madrid” isə Rodriqonu yalnız futbolçu özü istərsə, komandadan göndərməyə razıdır. İspan klubunun tələb etdiyi məbləğ təxminən 100 milyon avrodur.
Qeyd edək ki, ötən mövsüm “Real Madrid” forması ilə 54 rəsmi oyunda çıxış edən Rodriqo 14 qol vurub və 11 assistə imza atıb.