“Mançester Siti” onu almaq istəyir - 100 milyonluq transfer

“Mançester Siti” onu almaq istəyir -
19:11 11 Avqust 2025
70 İdman
Metbuat.az
A- A+

İngiltərənin “Mançester Siti” klubu “Real Madrid” forması geyinən Rodriqonu heyətinə qatmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbol eksperti Fabrizio Romano məlumat yayıb.

O bildirib ki, yeni mövsüm öncəsi heyətini gücləndirmək istəyən “Mançester Siti” futbolçu Rodriqoya maraq göstərir. Belə ki, Cek Griliş artıq komandadan ayrılıb. Mək-Ati və Savinyonun da ayrılmaq ehtimalı yüksəkdir. Buna qarşı “Mançester Siti” 23 yaşlı Rodriqonu transfer gündəminə daxil edib.

Baş məşqçi Pep Qvardiola tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan gənc futbolçu klub üçün “xəyal transferi” hesab edilir. “Real Madrid” isə Rodriqonu yalnız futbolçu özü istərsə, komandadan göndərməyə razıdır. İspan klubunun tələb etdiyi məbləğ təxminən 100 milyon avrodur.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm “Real Madrid” forması ilə 54 rəsmi oyunda çıxış edən Rodriqo 14 qol vurub və 11 assistə imza atıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Araz-Naxçıvan" heyətini braziliyalı futzalçı ilə gücləndirdi

"Araz-Naxçıvan" heyətini braziliyalı futzalçı ilə gücləndirdi

11 Avqust 2025 09:33
Məşhur futbolçu "Qalatasaray"dan ayrıldı -

Məşhur futbolçu "Qalatasaray"dan ayrıldı - FOTO

11 Avqust 2025 09:18
İngiltərə Superkubokunun qalibi bəlli oldu

İngiltərə Superkubokunun qalibi bəlli oldu

11 Avqust 2025 00:33
Fransalı futbolçu “Neftçi”yə gəldi

Fransalı futbolçu “Neftçi”yə gəldi

10 Avqust 2025 20:06
Federasiya prezidenti toyda qətlə yetirildi -

Federasiya prezidenti toyda qətlə yetirildi -FOTO

10 Avqust 2025 14:01
Məşhur futbolçu bu səbəbdən karyerasını bitirdi

Məşhur futbolçu bu səbəbdən karyerasını bitirdi

10 Avqust 2025 13:55
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Avqustun 12 və 13-nün havası ilə bağlı

11 Avqust 2025 19:20

“Mançester Siti” onu almaq istəyir -

11 Avqust 2025 19:11

Adilə Paşayevanın hakim fəaliyyətinə xitam verildi

11 Avqust 2025 18:30

Azərbaycanda çikungunya virusunun yayılma riski var?

11 Avqust 2025 18:20

Ən çox tələbat olan ixtisaslar hansılardır? -

11 Avqust 2025 18:09

Gürcüstan Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək

11 Avqust 2025 17:55

Hava bu tarixədək qeyri-sabit keçəcək

11 Avqust 2025 17:52

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Açıq qapı” günü keçiriləcək

11 Avqust 2025 17:42

XİN paraflanmış sülh sazişinin mətnini açıqladı -

11 Avqust 2025 17:25

Azərbaycanda daha üç faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verildi

11 Avqust 2025 17:21