Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi - YENİLƏNİB

Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -
12:17 24 Avqust 2025
324 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Avqustun 24-də saat 09 radələrində Lənkəran rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Əfsanə Əsgərlinin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

İlkin araşdırmalarla Lənkəran rayonu, Liman şəhəri ərazisində 1993-cü il təvəllüdlü Nicat Lələzadənin aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarətlər yetirərək arvadı Əfsanə Əsgərlini qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nicat Lələzadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

Hazırda istintaq davam edir.

11:28

Lənkəranın Liman şəhərində 34 yaşlı Əfsanə Əkbər qızı Lələzadə həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə səhər saatlarına baş verib.

Belə ki, Ə.Lələzadənin həyat yoldaşı 32 yaşlı Nicat Lələzadə onu çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib.

Daha sonra özü polisə təslim olub.

Məlumata görə, N.Lələzadə Bakıda çalışırmış. Cütlüyün 2 övladı var.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -

FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -YENİLƏNİB

24 Avqust 2025 14:13
Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

24 Avqust 2025 13:38
"Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

"Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

24 Avqust 2025 12:44
"Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər -

"Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər - VİDEO

24 Avqust 2025 12:26
Sədərəkdə güclü yanğın başladı -

Sədərəkdə güclü yanğın başladı -VİDEO

24 Avqust 2025 12:10
Gəncədə oğul anasını bıçaqladı

Gəncədə oğul anasını bıçaqladı

23 Avqust 2025 22:34
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

24 Avqust 2025 14:45

Azərbaycan XİN Ukraynanı təbrik etdi

24 Avqust 2025 14:33

FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -

24 Avqust 2025 14:13

Bu bürclərin şans dövrü başlayır

24 Avqust 2025 14:10

Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

24 Avqust 2025 13:38

"Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

24 Avqust 2025 12:44

"Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər -

24 Avqust 2025 12:26

Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -

24 Avqust 2025 12:17

Avqustun 25-nin havası açıqlandı

24 Avqust 2025 12:12

Sədərəkdə güclü yanğın başladı -

24 Avqust 2025 12:10