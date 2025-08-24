Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi - YENİLƏNİB

Avqustun 24-də saat 09 radələrində Lənkəran rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Əfsanə Əsgərlinin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.
İlkin araşdırmalarla Lənkəran rayonu, Liman şəhəri ərazisində 1993-cü il təvəllüdlü Nicat Lələzadənin aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarətlər yetirərək arvadı Əfsanə Əsgərlini qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nicat Lələzadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.
Hazırda istintaq davam edir.
Lənkəranın Liman şəhərində 34 yaşlı Əfsanə Əkbər qızı Lələzadə həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə səhər saatlarına baş verib.
Belə ki, Ə.Lələzadənin həyat yoldaşı 32 yaşlı Nicat Lələzadə onu çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib.
Daha sonra özü polisə təslim olub.
Məlumata görə, N.Lələzadə Bakıda çalışırmış. Cütlüyün 2 övladı var.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.