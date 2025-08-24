Qətlə yetirilən 32 yaşlı Əfsanənin FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Lənkəranın Liman şəhərində 34 yaşlı Əfsanə Əkbər qızı Lələzadə həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə səhər saatlarına baş verib.
Belə ki, Ə.Lələzadənin həyat yoldaşı 32 yaşlı Nicat Lələzadə onu çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nicat Lələzadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.
Əfsanə Lələzadənin fotosunu təqdim edirik.
Zaur Əliyev / Metbuat.az