Qətlə yetirilən 32 yaşlı Əfsanənin FOTOSU

23:26 24 Avqust 2025
Xəbər verdiyimiz kimi, Lənkəranın Liman şəhərində 34 yaşlı Əfsanə Əkbər qızı Lələzadə həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə səhər saatlarına baş verib.

Belə ki, Ə.Lələzadənin həyat yoldaşı 32 yaşlı Nicat Lələzadə onu çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nicat Lələzadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

Əfsanə Lələzadənin fotosunu təqdim edirik.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

