Kino çəkilişi heyəti qəzaya düşdü: Ölən və yaralı var - FOTO

Kino çəkilişi heyəti qəzaya düşdü:
15:06 27 Avqust 2025
164 Hadisə
Metbuat.az
A- A+

Quba-Xınalıq yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Rayonun Qalayxudat kəndindən keçən hissəsində baş verən qəzada bir nəfərin öldüyü, bir nəfərin isə ağır yaralandığı deyilir.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində "Ford" markalı avtomobilin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hazırda onun sıxılmış vəziyyətdə olan meyitinin çıxarılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ərazidə işləyirlər.

Əldə olunan digər məlumata görə, qəzaya düşən avtomobil Qrız kəndinə film çəkilişi üçün yollanan texniki heyətə məxsus olub. Nəqliyyat vasitəsində sanitar təyinatlı avadanlıqlar da daşınırmış. Bildirilir ki, sözügedən film Yaponiyadan olan tərəfdaşlarla birgə çəkilir.

Qəza zamanı avtomobildə olan şəxslərdən biri dərəyə düşüb və o, təcili tibbi yardım vasitəsilə Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

İlkin ehtimallara görə, qəza dumanlı hava şəraitində sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində baş verib. Avtomobil təxminən 100 metr hündürlükdən dərəyə yuvarlanıb.

Hadisə ilə bağlı Quba Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Toya gedən şəxslər qəzaya düşdü -

Toya gedən şəxslər qəzaya düşdü - Yaralılar var

26 Avqust 2025 18:27
Ağstafada açıq ərazidə yanğın başladı

Ağstafada açıq ərazidə yanğın başladı

26 Avqust 2025 16:58
Bağı sulayarkən faciəvi şəkildə öldü

Bağı sulayarkən faciəvi şəkildə öldü

26 Avqust 2025 09:14
Ordubadda ağac qırıldı, 3 nəfər xəsarət aldı

Ordubadda ağac qırıldı, 3 nəfər xəsarət aldı

25 Avqust 2025 11:43
“Sədərək”də yanğın gecə şiddətləndi -

“Sədərək”də yanğın gecə şiddətləndi - VİDEO

25 Avqust 2025 00:11
Qonşu ölkədə ard-arda zəlzələ oldu

Qonşu ölkədə ard-arda zəlzələ oldu

25 Avqust 2025 00:02
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Kino çəkilişi heyəti qəzaya düşdü:

27 Avqust 2025 15:06

Bu tarixdən balıq ovuna icazə veriləcək

27 Avqust 2025 14:59

“Uşağı boğaraq öldürən şəxsə ömürlük cəza verdim” -

27 Avqust 2025 14:52

AFFA klubu nömrəyə görə cəzalandırdı

27 Avqust 2025 14:31

Məhərrəmlə Siracın medalları ailələrinə verildi

27 Avqust 2025 14:20

II Beynəlxalq Multikulturalizm Gənclər Forumunun bağlanış mərasimi oldu -

27 Avqust 2025 13:51

Birbank-ın “İndi al, sonra ödə” imkanı ilə

27 Avqust 2025 13:27

Azərbaycanda ən ucuz torpaq hansı rayondadır? -

27 Avqust 2025 13:16

Qızıla sərmayə üçün doğru vaxtdırmı?

27 Avqust 2025 13:12

HƏMAS-ın vəzifəli şəxsi öldürüldü

27 Avqust 2025 12:59