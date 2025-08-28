​Yaponiya ilə ABŞ arasında böyük investisiya sazişi təxirə salındı

​Yaponiya ilə ABŞ arasında böyük investisiya sazişi təxirə salındı
23:45 28 Avqust 2025
106 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Yaponiya ilə ABŞ arasında böyük investisiya sazişi təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yaponiyanın ticarət müzakirəçisi Vaşinqtona planlaşdırılan səfəri ləğv edilib və iki ölkə arasında danışıqlar dalana dirənib. Məlumata görə, Yaponiyanın ABŞ-yə 550 milyard dollarlıq investisiya paketini nəzərdə tutan danışıqlarda tərəflər tariflərin 15 faizə endirilməsini müzakirə etmişdi. Bildirilir ki, inzibati ləngimələr və təfərrüatlarla bağlı fikir ayrılıqları sazişin imzalanmasını təxirə salıb. Yaponiya mənbələrinin məlumatına görə, tərəflər bəzi kritik məsələlərdə razılığa gələ bilmirlər.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl razılaşmanı yüksək qiymətləndirərək, Yaponiyanın ABŞ-yə 550 milyard dollarlıq investisiyasından bəhs etmişdi. Tramp bu investisiyadan əldə edilən qazancın 90 faizinin ABŞ-də qalacağını iddia etmişdi. Yapon tərəfi isə bildirir ki, investisiyalar təkcə ABŞ-nin deyil, həm də Yaponiyanın xeyrinə olmalıdır.

