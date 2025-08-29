İkinci şansı əldə edəcək bürclər - Uğursuzluqlar geridə qaldı

İkinci şansı əldə edəcək bürclər -
20:09 29 Avqust 2025
Anar Türkeş
Önümüzdəki aylarda üç bürcün nümayəndələri hər şeyi dəyişdirmək imkanı əldə edəcəklər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Kainat onlara kömək etmək istəyir, lakin bu nadir şansı əldən verməmək vacibdir.

Əqrəb

Bu yaxınlarda həyat sizi bir dəfədən çox (mənəvi, emosional və hətta maddi cəhətdən) dibə vurub. Amma siz heç bir əlamətə bənzəməz kimi yenidən doğulmaq qabiliyyətinə maliksiniz. Son zamanlar keçdiyiniz bütün sınaqlar cəza deyil, ciddi irəliləyiş üçün hazırlıq olub.

Payızda sizi dünyadakı yerinizi yenidən düşünməyə vadar edəcək bir hadisə gözləyir. Kiminsə münasibətdə, kiminsə karyerasında, kiminsə özünü anlamasında ikinci şansı olacaq.

Özünüzü yenidən kəşf etməyə ehtiyac yoxdur, özünüzü qəbul etməli və daimi mübarizə aparmadan yaşamağa icazə verməlisiniz.

Buğa

Siz adətən dəyişiklikləri sevmirsiniz, lakin tale sizə imtina edə bilməyəcəyiniz şans verəcək. Payızın başlaması ilə həyat tədricən dəyişəcək, uzun müddət irəliləməyə mane olan yüklərdən xilas olacaqsınız.

İşinizi, həyat tərzinizi və ya hətta şəhərinizi dəyişdirmək istəyirsinizsə, təəccüblənməyin - bu, yeni bir fəsil üçün yetişdiyinizə işarədir.

Ulduz falı vəd edir ki, ilin sonuna qədər özünüzə inamınız artacaq, istəklərinizi müdafiə etməyi öyrənəcək və başqası üçün yaşamağı dayandıracaqsınız. Özünüzə bir hədiyyə verin - özünüzü birinci yerə qoyun və küldən "yenidən doğulmağa" başlayın.

Xərçəng

Siz artıq daxili qasırğaların bütün dövrünü yaşamısınız. Şübhələr, məyusluqlar, heç vaxt baş verməmiş bir şeydən gözləntilər - hər şeyi buraxmağın vaxtı gəldi. Ulduz falı sizə yenilənmə vəd edir, ürəyinizin yenidən güvənməyə, xəyal qurmağa, sevməyə qadir olduğunu hiss etməyə başlayacaqsınız.

Dekabr ayına qədər həyatınız gözlənilmədən dəyişə bilər, orada köhnə yaralarınızı sağaltmağa kömək edəcək insanlar görünəcək. Başqalarının qayğısına qaldığınız kimi özünüzə qayğı göstərməyi öyrənəcəksiniz. Əgər keçmişi buraxmağa icazə versən, o zaman həqiqətən sənin olan sənə gələcək.

Gücünüz yoxdursa, sıfırdan necə başlamaq olar?

Sıfırdan həyat qəhrəmancasına bir başlanğıc deyil, yorğunluğa baxmayaraq atdığınız kiçik addımlardır. Əgər ruh tükənmişsə, ona susmaq və yavaşlıq haqqı ver.

Və sonra ilk addımı atın. Bu, qəhvə fincanının dəyişdirilməsi, qeydlərdə yeni plan və ya məqsədsiz gəzinti ola bilər.

Əsas odur ki, özünüzə təzyiq göstərməyin. Dünyanı xilas etmək lazım deyil. Özünüzü xilas etmək kifayətdir. Bəzən bu edə biləcəyiniz ən vacib şeydir. Və beləcə yeni bir yol başlayır.

