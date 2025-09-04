Mikrofonu bağlamağı unudan liderlər görün nədən danışdılar

Mikrofonu bağlamağı unudan liderlər görün nədən danışdılar
03:19 4 Sentyabr 2025
102 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Pekində keçirilən hərbi paradda maraqlı hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin Sədri Si Cinpin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin söhbət edərkən mikrofon açıq qalıb. “Bloomberg” xəbər verir ki, liderlərin söhbəti eşdilib. Liderlər söhbət zamanı insan ömründən və biotexnologiyanın müasir imkanlarından bəhs ediblər. Si Cinpin insanların keçmişlə müqayisədə hazırda daha çox yaşadağını ifadə edib. Çin lideri insanların gələcəkdə 150 il yaşaya biləcəyini irəli sürüb.

Putin biotexnologiyanın imkanlarına toxunaraq, insanların orqanlarının dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü ifadə edib.

