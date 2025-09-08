"Çinlə viza rejiminin ləğvi turizmi canlandıracaq" - Millət vəkili

"Çinlə viza rejiminin ləğvi turizmi canlandıracaq" -
10:40 8 Sentyabr 2025
101 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

“Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsindən sonra Orta dəhlizin Azərbaycan ərazisində şaxələndirilməsi yükdaşımaların miqdarının artmasına səbəb olacaq”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında millət vəkili Naqif Həmzəyev deyib. Millət vəkilinin açıqlamasına görə, bu, Azərbaycan tərəfindən öz gücü hesabına reallaşdırılmış nəqliyyat şəbəkəsi daha da inkişaf edəcək:

“Çin və Azərbaycan arasında qarşılıqlı viza rejiminin aradan qaldırılması turist axınının artmasına gətirib çıxaracaqdır. Biz artıq bu cür turist səfərlərini müşahidə edir və şahidlik edirik. Yaxın beş il ərzində həm Çindən Azərbaycana çox sayda turistin gəlişini, həm də azərbaycanlıların Çinə səfərlərini, yeni iş imkanlarının əldə olunmasını müşahidə edə biləcəyik”.

N.Həmzəyev hesab edir ki, qarşılıqlı viza rejiminin ləğv olunması Azərbaycanın turizm sektorunun inkişafına böyük töhfə verəcək.

“Çin əhalisinin sayını və xaricə səfər edən turistlərin statistikasını nəzərə aldıqda, həmin turistlərin yalnız kiçik bir faizinin Azərbaycana gəlməsi belə turizmin inkişafına böyük fayda gətirə bilər”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

08 Sentyabr 2025 10:13
Bu valyuta kəskin bahalaşdı

Bu valyuta kəskin bahalaşdı

08 Sentyabr 2025 09:09
Rus rublu ucuzlaşacaq -

Rus rublu ucuzlaşacaq -Bu tarixdən...

06 Sentyabr 2025 14:24
Qızıl və gümüş bahalaşdı

Qızıl və gümüş bahalaşdı

06 Sentyabr 2025 09:51
Neft ucuzlaşdı

Neft ucuzlaşdı

06 Sentyabr 2025 09:16
Qızıl rekord həddə bahalaşdı -

Qızıl rekord həddə bahalaşdı - QİYMƏTLƏR

05 Sentyabr 2025 16:03
Sosial şəbəkə platformaları:
mövcud durum, nailiyyətlər, problemlər
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev Tacikistan Prezidentini təbrik etdi

08 Sentyabr 2025 11:22

​Bakı 2026-cı ildə SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək

08 Sentyabr 2025 11:05

Ukrayna 122 min insanı səfərbər edəcək

08 Sentyabr 2025 11:00

Məktəb çantası necə seçilməlidir? -

08 Sentyabr 2025 10:47

"Çinlə viza rejiminin ləğvi turizmi canlandıracaq" -

08 Sentyabr 2025 10:40

İstehlakçılara qaytarılan ƏDV-nin həcmi açıqlandı

08 Sentyabr 2025 10:38

Hizbullahın dirçəlişi Yaxın Şərqdə riskləri artırır -

08 Sentyabr 2025 10:32

Cinayətdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanıldı

08 Sentyabr 2025 10:24

Saat 18:00-dək işıq olmayacaq -

08 Sentyabr 2025 10:02

Bu gün jurnalistlərin beynəlxalq həmrəyliyi günüdür

08 Sentyabr 2025 09:56