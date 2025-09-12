Rusiyada illik inflyasiya səviyyəsi azalıb

Rusiyada illik inflyasiya səviyyəsi azalıb
15:30 12 Sentyabr 2025
130 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Rusiyada illik inflyasiya səviyyəsi 8,2%-ə enib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Mərkəzi Bankının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həyata keçirilən pul-kredit siyasəti sayəsində 2025-ci ildə illik inflyasiyanın 6–7%-dək enməsi gözlənilir. 2026-cı ildə isə bu prosesin 4% səviyyəsinə qayıdacağı və sonrakı dövrlərdə hədəf göstəriciyə yaxın qalacağı proqnozlaşdırılır.

“İnflyasiyanın əksər sabit göstəriciləri illik hesablamada 4–6% diapazonunda qalır. Sentyabrın 8-nə olan qiymətləndirməyə görə, illik inflyasiya 8,2% təşkil edib”, – Rusiya Bankında bildirilib.

Xatırladaq ki, sentyabrın 12-də Rusiya Bankının Direktorlar Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda inflyasiyanın azalması fonunda pul-kredit siyasəti müzakirə olunub. Əsas mövzu isə əsas faiz dərəcəsinin tənzimlənməsi olub. Şura üzvləri illik faiz dərəcəsinin 16–17%-dək azaldılması tədbirlərini müzakirə ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rus rublu ilə bağlı vacib

Rus rublu ilə bağlı vacib QƏRAR

12 Sentyabr 2025 15:42
Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

12 Sentyabr 2025 10:42
Bu valyuta kəskin bahalaşdı

Bu valyuta kəskin bahalaşdı

12 Sentyabr 2025 10:21
Qızıl rekord dərəcədə bahalaşmağa davam edir

Qızıl rekord dərəcədə bahalaşmağa davam edir

12 Sentyabr 2025 09:05
Qızıl almaq sərfəli sərmayədir? -

Qızıl almaq sərfəli sərmayədir? - İqtisadçı açıqladı

10 Sentyabr 2025 20:39
Bu şəxslər gəlir vergisindən azaddır

Bu şəxslər gəlir vergisindən azaddır

10 Sentyabr 2025 20:31
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

12 Sentyabr 2025 16:13

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

12 Sentyabr 2025 15:47

Qadınların peşə ixtisaslarına marağı sürətlə artır

12 Sentyabr 2025 15:46

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45

Rus rublu ilə bağlı vacib

12 Sentyabr 2025 15:42

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36

Aeroportdan şəhərə taksi qiyməti kəskin artdı

12 Sentyabr 2025 15:31