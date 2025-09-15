Sel və daşqınlar niyə artır?

Sel və daşqınlar niyə artır?
12:25 15 Sentyabr 2025
53 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Payız fəslinin yaxınlaşması ilə yağıntıların miqdarı artır və bu da hər il olduğu kimi bəzi bölgələrdə sel və daşqın təhlükəsini gündəmə gətirir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, hidroloq alim Rza Mahmudov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, sel və daşqın hadisələri müəyyən dövriliyə malik olmadığından ilin istənilən fəslində müşahidə oluna bilər. Onun sözlərinə görə, bu hadisələrin yaranması əsasən qısa müddətdə düşən intensiv yağıntılardan asılıdır.

Alim vurğulayıb ki, selin baş verməsi üçün üç əsas amil vacibdir:

“Sel və daşqınlar mənşəyinə görə fərqlənirlər. Onlar hər bir coğrafi məkanda yarana bilsə də, xüsusən dağlıq relyefə malik ölkələrdə daha çox qeydə alınır. Selin əsas səbəblərindən biri güclü və davamlı yağıntılar, qar örtüyünün əriməsidir. İkincisi, yamacların çox meyilli olması, üçüncüsü isə həmin ərazidə qaya parçaları və müxtəlif qırıntı materiallarının toplanmasıdır. Daşqın isə fərqli olaraq rejim xarakteri daşıyır və yağıntıların miqdarına bağlı şəkildə formalaşır”.

R. Mahmudov əlavə edib ki, son illərdə sel və daşqınların daha tez-tez baş verməsi birbaşa iqlim dəyişmələri ilə əlaqədardır:

“Su ehtiyatları iqlimdən asılıdır. İqlim dəyişikliyi nəticəsində bəzi bölgələrdə su ehtiyatları azalır, digərlərində isə yağıntılar artır. Bu isə sel və daşqın hadisələrinin intensivliyinə birbaşa təsir göstərir. Hərçənd sel hadisələri müəyyən zərərlərə səbəb olsa da, digər tərəfdən ölkənin su ehtiyatlarının artmasında da rol oynayır. Hazırda iqlim dəyişiklikləri səbəbindən çaylarımızın su ehtiyatları, eləcə də dəniz, göl və yeraltı suların səviyyəsi azalmaqda davam edir”.

Hidroloqun sözlərinə görə, düzgün verilmiş proqnozlar əsasında qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirildiyi halda, sel və daşqınların yaratdığı fəsadları minimuma endirmək mümkündür:

“Əgər proqnozlara diqqətlə əməl olunarsa, müvafiq texniki və təşkilati tədbirlər görülərək zərərlərin qarşısı xeyli dərəcədə alına bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Sel Daşqın Rza Mahmudov
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi belə olacaq -

Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi belə olacaq - FOTO

15 Sentyabr 2025 11:31
Partlayış səsləri eşdilə bilər -

Partlayış səsləri eşdilə bilər - Nazirlik

15 Sentyabr 2025 10:51
Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salındı -

Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salındı -FOTO

15 Sentyabr 2025 09:23
Xəzərdə zəlzələ oldu

Xəzərdə zəlzələ oldu

15 Sentyabr 2025 09:02
​15-19 sentyabrda bu ərazilərdə işıq kəsiləcək

​15-19 sentyabrda bu ərazilərdə işıq kəsiləcək

14 Sentyabr 2025 23:37
Separatçılığın kitabı bağlandı -

Separatçılığın kitabı bağlandı - İlham Əliyev

14 Sentyabr 2025 20:46
Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dərman qiymətləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək

15 Sentyabr 2025 12:27

Sel və daşqınlar niyə artır?

15 Sentyabr 2025 12:25

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

15 Sentyabr 2025 12:17

XİN-dən Bakının azad edilməsi ilə bağlı

15 Sentyabr 2025 12:12

Məktəbli çantasına bu qidalar qoyulmamalıdır

15 Sentyabr 2025 12:08

Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

15 Sentyabr 2025 12:00

Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi belə olacaq -

15 Sentyabr 2025 11:31

“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı -

15 Sentyabr 2025 11:19

Bu şirkətlər mənfəət vergisindən azaddır

15 Sentyabr 2025 11:04

Partlayış səsləri eşdilə bilər -

15 Sentyabr 2025 10:51