Maştağada evə ilan girdi - FOTO

Bakıda, Maştağa qəsəbəsində yerləşən həyət evinə ilan girib.
Bu barədə Metbuat.az-a ev sahibi Ləman İdrissoy məlumat verib.
Ev sahibi bildirib ki, bu, ilk belə hadisə deyil: “Əvvəllər də yaşadığımız ərazidə ilanlar çox olurdu, hətta ən zəhərli növ olan gürzəyə də rast gəlmişik”.
Onun sözlərinə görə, ailə üzvləri bir müddət evdə olmayıb və qayıtdıqda ilanı otaqlardan birinin qapısında sıxışmış vəziyyətdə tapıblar:
“Həyətdə yonca çoxdur, bundan başqa, bu il su yaxşı gəlirdi. Bəlkə də kanalizasiyadan gəlirlər. Bu yaxınlarda birini də həyətdə ölü tapmışdıq”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az