Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini ŞƏRH ETDİ

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini
20:03 16 Sentyabr 2025
149 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Azərbaycanın 2026-cı il üçün icmal və dövlət büdcələrinin layihələri hazırlanarkən "Azeri Light" markalı neftin 1 barelinin qiyməti 65 ABŞ dollar olaraq götürülüb.

Metbuat.az Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci illə müqayisədə 5 ABŞ dolları azdır. Lakin qlobal enerji bazarlarında davam edən qeyri-sabitlik, geosiyasi gərginliklər və tələb-təklif balansındakı dəyişikliklər fonunda qiymətlərin ciddi enişi ehtimaldan kənar deyil. Belə vəziyyətdə əsas sual yaranır: hansı tənzimləmə ehtiyatları işə düşəcək və dövlət büdcəsi gözlənilməz itkilərdən necə qorunacaq?

Millət vəkili Vüqar Bayramov Metbuat.az-a bildirib ki, gələn il üçün neftin qiymətinin 65 dollar nəzərdə tutulması ondan xəbər verir ki, hökumət növbəti il üçün neftin qiyməti ilə bağlı konservativ yanaşmaya üstünlük verməyəcək:

“Əvvəlki illərdə daha çox konservativ yanaşma müşahidə olunurdu. Yəni, neft bazarında qiymət nisbətən yüksək olurdu, amma büdcədə nisbətən aşağı qiymətdən istifadə edilirdi. Bu isə əvvəlki illərdə dövlət büdcəsi layihəsinə yenidən baxılmasına və dəyişdirilməsinə gətirib çıxarmışdı. Əslində, biz konservativ yanaşmaya üstünlük veririk, çünki növbəti il üçün neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlar hər barel üçün 50–60 dollar intervalında dəyişir. Ona görə də xüsusən risklərin minimumlaşdırılması üçün daha mühafizəkar yanaşmanın olması məqsədəuyğun olardı”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

16 Sentyabr 2025 19:38
"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

16 Sentyabr 2025 15:35
Mərkəzi Bankdan iki kredit ittifaqına məcburi göstəriş verilib

Mərkəzi Bankdan iki kredit ittifaqına məcburi göstəriş verilib

16 Sentyabr 2025 15:24
Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

16 Sentyabr 2025 12:58
Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

16 Sentyabr 2025 12:02
Manat qarşısında kəskin bahalaşdı -

Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

16 Sentyabr 2025 10:01
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

16 Sentyabr 2025 21:15

Saat 10:00-da işıq kəsiləcək -

16 Sentyabr 2025 20:47

Əfsanəvi futbolçunun yeni klubu bəlli oldu

16 Sentyabr 2025 20:42

Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli

16 Sentyabr 2025 20:38

Əməkdar artist magistraturaya qəbul oldu

16 Sentyabr 2025 20:35

Azərbaycanın millisi Moldovaya qalib gəldi

16 Sentyabr 2025 20:20

Bakıda avtobuslar niyə gecikir? -

16 Sentyabr 2025 20:15

"Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatdı

16 Sentyabr 2025 20:14

Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? -

16 Sentyabr 2025 20:09

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini

16 Sentyabr 2025 20:03