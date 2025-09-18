“Maaşlar artmasa, bu biznes dövriyyəsini azaldacaq” - İqtisadçı

2026-cı il dövlət büdcəsi ilə bağlı əsas müzakirə mövzularından biri vergi güzəştlərinin ləğv edilməsidir. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu dəyişiklik təkcə dövlət gəlirlərinə deyil, həm də əmək bazarına, biznes mühitinə və sosial təminat sisteminə birbaşa təsir göstərəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, iqtisadçı Elman Sadıqov açıqlamasında bildirib ki, vergi güzəştlərinin ləğvi müzdlu müqavilə ilə işləyən əhalinin nominal gəlirlərini azaldacaq. Onun sözlərinə görə, maaşlar artmadığı halda bu dəyişiklik biznes mühitində dövriyyənin azalmasına səbəb ola bilər:
“Vergi güzəştlərinin ləğvinin pensiya fonduna ödənişlərin azalması isə uzunmüddətli dövrdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinə, əhalinin pensiya təminatına mənfi təsir göstərəcək. Riskləri minimuma endirmək üçün hökumətin qabaqlayıcı addımlar atması vacibdir. Vergi güzəştlərinin ləğvinin biznes mühitinə mənfi təsirini yumşaltmaq üçün indidən müvafiq tədbirlərin düşünülməsi və elan olunmasına ehtiyac var”.
Sadıqov büdcə xərcləmələrinin səmərəliliyinin də mühüm faktor olduğunu vurğulayıb:
“Burada əsas məsələ şəffaflıq və səmərəlilikdir. Çünki siz pulu rəsmi və şəffaf xərcləyə bilərsiniz, amma bu, onun səmərəli xərclənməsi demək deyil. Büdcə xərclərinin effektivliyi iqtisadi artım üçün həlledici amildir”.
İqtisadçının sözlərinə görə, sadəcə qənaət rejimi kifayət etmir, genişləndirici fiskal siyasət də zəruridir:
“İnvestisiya yönümlü xərclərin artırılması və özəl biznes layihələrinə şəffaf dəstək verilməsi olmadan daralmanın dərinləşməsi mümkündür. Əks halda, iqtisadi kiçilmə daha da artacaq.Bu proses digər sektorlara da təzyiq göstərə, iqtisadi dəyər itkisinə səbəb ola bilər. Əgər fiskal və monetar siyasətlər bir-birini tamamlamasa, indiyə qədər bir çox illərdə olduğu kimi, bir siyasətin müsbət təsirləri digərinin yanlış addımları ilə zəiflədilə bilər. Gələn ildə iqtisadiyyatda daralma və ya genişlənmə olacaqsa, bunun cavabı məhz bu koordinasiyadan asılı olacaq”.
