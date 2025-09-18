Bitcoin yenidən bahalaşır - Son qiymət

Bitcoin yenidən bahalaşır -
17:05 18 Sentyabr 2025
136 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Bitkoin (BTC) son günlərdə yeni artım dalğasına daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda 1 bitcoin-in qiyməti təxminən 117,195 ABŞ dolları səviyyəsindədir. Bu, əvvəlki dövrlə müqayisədə 0,6–1% gündəlik, 3%-ə yaxın isə həftəlik artım deməkdir.

Qiymət hələ də dalğalanmalarla müşahidə olunsa da, texniki analitiklər bazarda “symmetrical triangle” adlı formalaşmanı izləyirlər. Bu isə yaxın dövrdə daha kəskin qiymət hərəkətlərinə zəmin yarada bilər. Ekspertlərə görə, bitkoinin yüksəlişi bir neçə amillə bağlıdır.

İlk növbədə, ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin (Fed) faiz dərəcələrini azaltmaq ehtimalı bazarlarda riskli aktivlərə marağı artırıb. Bundan əlavə, spot bitcoin ETF-lərinə marağın yüksəlməsi institusional investorların bazara daha çox cəlb olunmasına imkan yaradıb. Digər mühüm amil isə dolların zəifləməsi və makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik fonunda kriptovalyutalara kapital axınının güclənməsidir.

Bitkoinin qiymətində müşahidə olunan yüksəliş müsbət siqnal sayılsa da, bazarın yüksək volatilliyi qorunmaqdadır. Qiymət sürətlə artdığı kimi, qəfil eniş də mümkündür. Bundan əlavə, vergi və hüquqi tənzimləmə məsələlərinin ölkədən-ölkəyə fərqliliyi həm fərdi, həm də institusional investorlar üçün risklər yaradır. Ekspertlər hesab edirlər ki, növbəti mərhələdə qiymətin istiqaməti yalnız texniki amillərdən deyil, həm də qlobal iqtisadi siyasətlərdən, mərkəzi bankların qərarlarından və geopolitik proseslərdən birbaşa asılı olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan bu ölkəyə armud satışını 10 dəfə artırıb

Azərbaycan bu ölkəyə armud satışını 10 dəfə artırıb

18 Sentyabr 2025 16:36
Azərbaycan ABŞ və Çindən albalı idxalını bərpa edib

Azərbaycan ABŞ və Çindən albalı idxalını bərpa edib

18 Sentyabr 2025 16:29
Azərbaycan Tunisə neft ixracını azaldıb

Azərbaycan Tunisə neft ixracını azaldıb

18 Sentyabr 2025 16:23
“Maaşlar artmasa, bu biznes dövriyyəsini azaldacaq” -

“Maaşlar artmasa, bu biznes dövriyyəsini azaldacaq” -İqtisadçı

18 Sentyabr 2025 16:00
Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə 600 milyon dollar investisiya yatırılıb

Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə 600 milyon dollar investisiya yatırılıb

18 Sentyabr 2025 15:32
Azərbaycan və Türkiyə Mərkəzi Bankları təcrübə müzakirəsi aparıb

Azərbaycan və Türkiyə Mərkəzi Bankları təcrübə müzakirəsi aparıb

18 Sentyabr 2025 15:14
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sentyabrın 19-da qaz kəsiləcək -

18 Sentyabr 2025 18:17

Tələbələr ən çox bu peşələri seçirlər -

18 Sentyabr 2025 17:15

Bitcoin yenidən bahalaşır -

18 Sentyabr 2025 17:05

Azərbaycan bu ölkəyə armud satışını 10 dəfə artırıb

18 Sentyabr 2025 16:36

Azərbaycanda güclü külək gözlənilir -

18 Sentyabr 2025 16:32

Azərbaycan ABŞ və Çindən albalı idxalını bərpa edib

18 Sentyabr 2025 16:29

Azərbaycan Tunisə neft ixracını azaldıb

18 Sentyabr 2025 16:23

“Maaşlar artmasa, bu biznes dövriyyəsini azaldacaq” -

18 Sentyabr 2025 16:00

Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə 600 milyon dollar investisiya yatırılıb

18 Sentyabr 2025 15:32

“Separatçı liderlərin həbsi Azərbaycanın daxili işidir” -

18 Sentyabr 2025 15:30