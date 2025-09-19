Yaponlar inəkləri zebra kimi rəngləyərək İg Nobel Mükafatını qazandılar

Yapon tədqiqat qrupu Ig Nobel mükafatına layiq görülüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, tədqiqatçılar inəklərin ağ-qara zolaqlarla rənglənməsinin milçək dişləməsinin qarşısını ala bilib-bilməyəcəyi ilə bağlı apardıqları araşdırmaya görə mükafatlandırılıb. Bununla da, Yaponiya zebra naxışı ilə inəklərin rənglənməsinə görə ardıcıl 19-cu İg Nobel mükafatını qazanıb. Tədqiqat zamanı boyalı inəklərin ayaqları və bədənlərindəki milçəklərin sayının boyanmamış inəklərlə müqayisədə iki dəfədən çox az olduğu müşahidə edilib.
Tədqiqatçılar bu metodun inəklərdə stressi azalda biləcəyini irəli sürüblər.