Bakının bu kəndi yeniləndi
15:47 22 Sentyabr 2025
272 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Bakının Əmircan kəndində köklü abadlıq işləri görülüb.

Bu barədə Bakı Abadlıq Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Lalə Əliyeva Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib.

O qeyd edib ki, ilkin mərhələdə ərazi çirkab sularından təmizlənib:

"Kanalizasiya sistemi yeniləndi. Hazırda isə təmizləyici qurğu işə salınmaq üzrədir. İllərlə atılan məişət tullantıları təmizlənib. Növbəti mərhələdə isə digər dövlət qurumlarının təsdiqləyəcəyi layihə əsasında işlər davam etdiriləcək".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Əmircan
metbuat.az

