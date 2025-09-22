Bakının bu kəndi yeniləndi

Bakının Əmircan kəndində köklü abadlıq işləri görülüb.
Bu barədə Bakı Abadlıq Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Lalə Əliyeva Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib.
O qeyd edib ki, ilkin mərhələdə ərazi çirkab sularından təmizlənib:
"Kanalizasiya sistemi yeniləndi. Hazırda isə təmizləyici qurğu işə salınmaq üzrədir. İllərlə atılan məişət tullantıları təmizlənib. Növbəti mərhələdə isə digər dövlət qurumlarının təsdiqləyəcəyi layihə əsasında işlər davam etdiriləcək".
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az