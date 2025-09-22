Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? -
19:53 22 Sentyabr 2025
701 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Xəbər verdiyimiz kimi, dünya bazarında qızıl 0,9 faiz bahalaşaraq yeni tarixi rekorda çatıb.

Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədrinin müavini, “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar” standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin sədri Rövşən Əmircanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, artım yalnız qızılda deyil, digər qiymətli metallar — gümüş, platin və palladiumda da müşahidə olunur.

Qiymətli metalın bahalaşması məsələsinə toxunan ekspert qeyd edib ki, ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin faiz siyasətinə dair qeyri-müəyyənliklər, qlobal geosiyasi gərginliklərin davam etməsi, eyni zamanda mərkəzi bankların qızıl ehtiyatlarını artırmaq siyasəti qiymət artımının əsas amillərindəndir.

Rövşən Əmircanov qiymət artımının Azərbaycanın daxili bazarına təsiri məsələsinə toxunaraq vurğulayıb ki, qiymətli metallar üzrə daxili qiymətlərin formalaşması bilavasitə qlobal bazardan asılıdır:

“Yəni dünya birjalarında qiymət artdıqda, bu, qısa müddət ərzində Azərbaycan bazarında da öz əksini tapır. Yeni sifariş olunan məhsullardakı qiymət artımlarına gəldikdə isə ən birbaşa təsir idxal edilən və yeni sifariş verilən məmulatlarda özünü göstərir. Satıcılar xammalı daha baha aldıqları üçün məhsulun son qiymətinə də artım əlavə olunur. Hazırda satılan məhsullara və yaxud zərgərlərin əlində olan məhsullara gəldikdə isə, bunlar mövcud ehtiyatlardan formalaşır. Bu səbəbdən mağazalarda artıq satışda olan məhsulların qiymətində dərhal dəyişiklik olmaya bilər. Amma sahibkarlar qlobal qiymət artımını nəzərə alaraq, yavaş-yavaş da olsa, satış qiymətlərini tədricən yuxarı qaldırır və nəticədə həmin məhsulların qiyməti də qlobal bazardakı göstəricilərə uyğunlaşır”.

Hazırda qızıla investisiya qoyuluşunun əlverişli olub-olmaması ilə bağlı suala cavab verən R. Əmircanov son dövrlərdə sikkə və qızıl külçə satışlarında əhəmiyyətli artım müşahidə olunduğunu bildirib:

“Azərbaycanda insanlar qızılı sərvətin qorunması vasitəsi kimi görür və çalışırlar ki, qızıl və sikkə alışlarını çoxaltsınlar. Çünki qızılın qiyməti getdikcə artır və qiymətlərdə də hələ ki, artımın davam edəcəyi gözlənilir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

