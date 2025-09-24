Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

Bakıda keçirilən 3-cü Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə iştirak edir.
Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında 3-cü Beynəlxalq Statistika Forumunun həmsədri, MDB Dövlətlərarası Statistikası Komitəsinin sədri Konstantin Laykam bildirib.
O qeyd edib ki, ilk tədbir Sankt-Peterburqda, ikinci forum isə Daşkənddə keçirilib:
"Tədbirdə müxtəlif mövzular, o cümlədən süni intellekt, əhali və mənzil fondu siyahıyaalınmasının 2030-cu il mərhələsi, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin monitorinqi və digər məsələlər müzakirə olunacaq".
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az