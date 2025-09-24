Ölkə rəhbərliyi Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razıdır - Əli Əsədov

Ölkə rəhbərliyi Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razıdır -
10:29 24 Sentyabr 2025
91 Siyasət
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

“Statistika istənilən cəmiyyətin, ölkənin və ölkə rəhbərliyinin əsas metodoloji alətidir”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sözləri Baş nazir Əli Əsədov Bakıda keçirilən “Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu” mövzusunda 3-cü Beynəlxalq Statistika Forumunda deyib.

Baş nazir bildirib ki, Azərbaycan statistkanın inkişafına böyük önəm verir və son illərdə statistika təşkilatı inkişaf edib. Prezident və hökumət Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razılığını ifadə edib:

“Azərbaycan hökuməti son illər ərzində 6 dövlət proqramını qəbul edib. Statistika elə bir alətdir ki, nəinki iqtisadi, cəmiyyətin bütün sahələrinin dünənini, bugününü formalaşdırmaq üçün əsaslar hazırlayır. Biz Azərbaycan hökuməti olaraq gündəlik ondan istifadə edirik. İnkişafı qiymətləndirmək üçün hansısa bazalar lazımdır, bu statistik məlumatlar bizim inkişafımızı və atdığımız addımları qiymətləndirməyə imkan verir”.

Əli Əsədov qeyd edib ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, statistika da müasir dövrdə öz inkişafını yaşayır. Rəqəmsal inkişaf, İT texnologiyaları, süni intellekt, yeni metodlar statistikanı daha çevik və əlçatan edir: “Forumda yeni layihələr, yeni yanaşmalar öz əksini tapacaq. Azərbaycan hökuməti və öz adımdan sizi qarşıda gələn 20 oktyabr – Statistika Günü münasibətilə təbrik edirəm”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 10:21
Mehriban Əliyeva Prezidentlə Trampın dialoqunu paylaşdı -

Mehriban Əliyeva Prezidentlə Trampın dialoqunu paylaşdı - Video

24 Sentyabr 2025 10:10
Azərbaycanla Cibuti arasında viza ilə bağlı saziş imzalandı

Azərbaycanla Cibuti arasında viza ilə bağlı saziş imzalandı

24 Sentyabr 2025 01:15
İlham Əliyev Kiriakos Mitsotakislə görüşdü

İlham Əliyev Kiriakos Mitsotakislə görüşdü

24 Sentyabr 2025 00:19
İlham Əliyev Keniya Prezidenti ilə görüşdü

İlham Əliyev Keniya Prezidenti ilə görüşdü

23 Sentyabr 2025 22:20
Prezident və birinci xanım yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etdilər

Prezident və birinci xanım yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etdilər

23 Sentyabr 2025 21:15
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xətai rayonunda qəza olub, ölən var -

24 Sentyabr 2025 10:47

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

24 Sentyabr 2025 10:33

Ölkə rəhbərliyi Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razıdır -

24 Sentyabr 2025 10:29

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 10:21

Mehriban Əliyeva Prezidentlə Trampın dialoqunu paylaşdı -

24 Sentyabr 2025 10:10

Azərbaycanın tanınmış şahmat hakimi vəfat edib

24 Sentyabr 2025 10:06

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

24 Sentyabr 2025 10:02

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı -

24 Sentyabr 2025 09:46

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü -

24 Sentyabr 2025 09:23

Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

24 Sentyabr 2025 08:25