“Statistika sistemi milli və qlobal çağırışlara cavab verir” - Tahir Budaqov

11:05 24 Sentyabr 2025
168 Siyasət
Sevinc İbrahimzadə
“Son illərdəki proseslər statistikanın üzərinə daha böyük məsuliyyət qoyub”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri, YAP sədrinin müavini Tahir Budaqov Bakıda keçirilən “Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu” mövzusunda 3-cü Beynəlxalq Statistika Forumunda deyib.

Komitə sədri bildirib ki, milli və qlobal çağırışlara cavab verməyi özünə prioritet hesab edən Milli Statistika sistemi daim inkişafdadır: “Azərbaycanda müasir statistika sisteminin əsasının qoyulması Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bağlıdır. Yeni statistika istiqamətlərinin formalaşdırılması, idarəetmədə keyfiyyətin yüksəldilməsi və mühüm tədbirlərin icrası nəticəsində ölkəmizin statistikası beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və beynəlxalq uyğunluq sertifikatı ilə təsdiqlənib”.

Milli Məclisdə Azərbaycan-Serbiya birgə brifinqi keçirilir

Vladimir Feketeyə "Dostluq" ordeni təqdim edilib

Serbiya nümayəndə heyəti Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Laos Prokurorluğu Azərbaycanda səfərdədir

Rəqəmsal texnologiyalar statistika metodologiyası üçün yeni imkanlar yaradır -

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

