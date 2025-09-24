Rəqəmsal texnologiyalar statistika metodologiyası üçün yeni imkanlar yaradır - Denis Trefilov

“Rəqəmsal dünyada statistika əsas rol oynayır”.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sözləri “Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu” mövzusunda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunda MDB Baş katibinin müavini Denis Trefilov deyib.
Denis Trefilov bildirib ki, rəqəmsal texnologiyalar artıq həyatın bütün sahələrinə nüfuz edib. Bu isə statistik metodologiyaların inkişafı, innovasiyaların tətbiqi və yeni sosial-iqtisadi göstəricilərin hazırlanması üçün geniş imkanlar açır.
Onun sözlərinə görə, MDB ölkələri beynəlxalq layihələrdə fəal iştirak etməklə ölkələrarası inteqrasiyanı gücləndirir və iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirirlər: "Belə layihələr sosial-iqtisadi inkişafın oxşar və fərqli tendensiyalarını müqayisəli şəkildə təhlil etməyə şərait yaradır. Toplanan məlumatlar əsasında isə etibarlı, təsdiqlənmiş və obyektiv qərarlar qəbul etmək mümkün olur”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az