Yaşlanmağa münasibət insanın sağlamlığına və ömrünə təsir edə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, Yale Universitetinin professoru Becca Levy-nin araşdırmasına görə, yaşlanmaya müsbət yanaşan insanlar mənfi düşüncələrə sahib olanlarla müqayisədə orta hesabla 7,5 il daha uzun yaşayırlar.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, yaşla bağlı mənfi stereotiplər özünəinamın azalmasına, tənhalığa və fiziki aktivliyin zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Araşdırmalar göstərir ki, yaşlı insanlar da yeni bacarıqlar öyrənə, fiziki fəallıqlarını artıra və sosial həyatda aktiv iştirak edə bilərlər.
Beləliklə, yaşlanmanı məhdudiyyət deyil, həyatın təbii mərhələsi kimi qəbul etmək sağlamlığın və psixoloji rifahın qorunmasına kömək edə bilər.
Qeyd edək ki, 7,5 illik fərq tədqiqatlarda müşahidə olunan əlaqəni ifadə edir və hər kəs üçün zəmanət deyil.