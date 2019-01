"Eurovision 2011" qalibi Nigar Camal sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənninin çimərlik geyimində və sinə dekolteli fotoları diqqət çəkib.

N.Camal şəkilləri Bodrum istirahəti zamanı çəkdirdiyini vurğulayıb.

