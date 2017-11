Böyük Britaniyada yaşayan Stiv Ludvin adlı şəxs 30 ildir ki, bədəninə ilan zəhəri tətbiq edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o son 15 ildə qrip və bu kimi xəstəliklərə tutulmadığını irəli sürüb. Bununla belə o bir neçə dəfə zəhərlənib.

Hazırda Kopenhagendəki elm adamları onun bədənindəki qanın nümunələrini araşdırır.

Sübhan/ METBUAT.az

