Ranardan qızlara: "Soyunmazdınız, göstərməzdilər"

"Maşın" şounun iştirakçıları media nümayəndələri ilə görüşüb və sualları cavablandırıblar.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, xanım müğənnilər Səmra Rəhimli və Dilarə Kazımova mediada yayılan açıq-saçıq görüntülərindən danışıblar. Onlar "Siz yaymışdınız bizim açıq-saçıq geyimlərimizlə bağlı görüntüləri" sözlərini deyiblər.

Həmin an isə aparıcı Ranar Musayev onlara "Soyunmazdınız, göstərməzdilər" cavabını verib.

Dilarə isə daha sonra "Bu da lazımdır. Hərə bir şeylə yadda qalır: geyimlə, səslə, oyunla. Biz qışqırmırıq, oynayırıq" sözlərini deyib.

Səmra isə "Demək, biz geyimlərimizlə kiminsə diqqətini çəkmişik" cavabını verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.