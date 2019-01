Əməkdar artist Bəsti Sevdiyeva oğlu Ayxanı evlənidirir. Metbuat.az-ın axşam.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, müğənni bu haqda "Bizimləsən" verilişində deyib. O bildirib ki, artıq nişan olub.



B.Sevdiyeva oğlunun özü sevib, seçdiyi xanımla ailə qurmağa hazırlaşdığını söyləyib:

"Qız həkimdir. Bir-birini özləri bəyəndi".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.