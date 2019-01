“İlk dəfə çörək pulunu sintezatorla qazanmışam” - Üzeyir Mehdizadə / VİDEO

ARB TV-nin “Səhər-Səhər” verilişinin növbəti qonağı müğənni Üzeyir Mehdizadə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni sənətə ilk dəfə meyxana deməklə gəldiyini deyib:



“Əvvəldən meyxana ilə məşğul omuşam. İlk başlayanda həm oxuyurdum, həm meyxana deyirdim. Ən birinci bu sənətdən qazanc əldə etdiyim sintezator ifası olub. Məclislərdə olmuşam, bəlkə də hansısa evlərdə, köhnə kasetlərdə görünər”.



Müğənninin bu açıqlamasından sonra verilişin aparıcısı Elgiz Əkbər, Üzeyir Mehdizadəni sintezator çalmağa dəvət edib.



Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:



