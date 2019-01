Müğənni Mətanət Əsədova ərə gedəcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu barədə Zaur Kamalın aparıcısı olduğu "5-də 5" verilişində danışıb.

Mətanət hisslərini belə ifadə edib: "O, mənim ömür-günümdür. O, mənim axirətimdir. Qoy elə axıra qədər də olsun, yanılmayım".

Qeyd edək ki, müğənni daha əvvəl də ailəli olub.

