Aktrisa Hazal Kaya və həmkar sevgilisi Ali Atay evlilik yolunda ilk addımı atdılar.



Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Hazalın evində təşkil olunan mərasimdə "Hə" və nişan eyni vaxtda olub.



Məlumata əsasən, 5 ildir birlikdə olan cütlük fevralda nikah masasına oturacaq.









