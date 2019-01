2018-ci ilə vida edərkən sevənlərini əyləndirən bir çox məşhur 2019-u coşqu ilə qarşılayıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Bursada bir oteldə səhnə alan Ebru Yaşarın onu izləyən əri Necat Gülseven ilə hər kəsin qarşısında öpüşdüyü anlar konsertə damğa vurub.

