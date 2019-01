Əməkdar artist Röya Ayxan qardaşı İsmayil Nəcəfovla birlikdə yeni mahnısını canlı ifa edib.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni həmin videonu öz İnstagram hesabından paylaşıb.

“Sənə inandığım günə daş düşəydi” adlı mahnı izləyicilər tərəfindən bəyənilib

Həmin videonu sizə təqdim edirik:

