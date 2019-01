Əməkdar artist Röya Ayxan balaca fanatı ilə şəkil çəktirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəkili Röya öz İnstagram hesabından izləyiciləri ilə paylaşıb.

“Yaxınlaşdı və “Röya şəklimizi çək dedi”. İlk dəfə idi belə təklif aldım. Özüm çəkdim sevənimlə, özüm də paylaşdım” sözlərini yazdığı şəkilə xanım müğənninin izləyənləri xoş sözlər yazıb.

Ebru hamiləlik iddialarına cavab verdi -"Bu aralar sadəcə gülürəm"



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.