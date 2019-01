“Məni öpdü, başladım ağlamağa” - Fatimə / VİDEO

ARB TV-də “Hüseynova bacıları” verilişinin qonağı olan Fatimə Fətəliyeva olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə Vasif Məhərrəmli ilə barışmağından danışıb:

“Manaf Ağayev dedi ki, Vasif də mənim dostum, sən də mənim canım-ciyərimsən. Sizi barışdırmalıyam. Zəng etdi Vasif Məhərrəmli ilə danışdı. Nə dediyini bilmədim. Üzərindən 3, 4 gün keçəndən sonra Vasif bəylə studiyaların birində qarşılaşdıq. Mahnı yazmağa gəlmişdi, o mahnını da ilk olaraq mənə dinlətdi. Mən də xeyir-dua verdim. Gözələnilməz oldu, içəri daxil oldu, məni gördü qucaqlayıb öpdü, mən də kövrək adamam, başladım ağlamağa”.

