Taylandda turist avtobusu qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə ölkənin Patumthani vilayətində baş verib, nəticədə 6 nəfər həlak olub, 50-yə yaxın turist yaralanıb.



Yaralananlar dərhal yaxınlıqda yerləşən xəstəxanalara çatdırılıb. Qəzaya səbəb kimi, yağışlı hava şəraiti göstərilib.

