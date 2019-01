"Hakan: Muhafız" serialının baş rol ifaçısı Çağatay Ulusoy imicində dəyişiklik edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aktyor saçlarını və saqqalını uzadıb. .

Əksər sosial media istifadəçiləri onun dəyişikliyini, yeni tərzini bəyənməyib.

