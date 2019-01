Müğənni Selami Şahin Yeni ilin ilk konsertini verib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı səhnədə mahnılarını oxumaqla yanaşı, eyni zamanda səmimi etiraflar edib. Anasının misirli olduğunu və türk dilini 8 yaşında öyrəndiyini söyləyən Selami 15 yaşında İstanbula gəldiyini vurğulayıb:

"Beyoğlu istiqamətində küçələrdə işləyirdim. Tualet təmizləmişəm. Ana və atama göndərəcəyim pul azalmasın deyə soğan, çörək yeyirdim".



Günün qoroskopu - Qısqanc olmayın - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.