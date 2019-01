Məşhur müğənni Gülben Ergen sosial media hesabında 32 il əvvəl çəkilmiş bir fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, müğənni 15 yaşında olarkən çəkilmiş bu fotosunu “İnstagram”da “1987-ci il. Əllər beldə, bayramlıq köynək, su keçirən saatım, kiçik sırğalarımla poz verməyə çalışıram” sözləri ilə paylaşıb.

Paylaşıma on minlərlə şərh və bəyənmə gəlib.

