İnanılmaz hadisə - Körpəsini öləcəyini bildiyi halda...

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Amerikada yaşayan Krista Davis adlı hamilə qadın doğulacaq körpəsinin beyninin bir hissəsinin olmayacağını öyrənib. Qadın çox çətin bir qərar verib və öləcəyini bildiyi halda körpəni dünyaya gətirib. Səbəbi isə orqana ehtiyacı olan körpələrə kömək etməkdi.

Digər orqanları sağlam olan körpəyə Rylie adı qoyulub. Doğulduqdan sonra sadəcə 1 həftə yaşaya bilən körpənin orqanları başqa iki körpəyə həyat verib.

Körpənin ağciyəri isə bir tədqiqat vəqfinə göndərilib.

