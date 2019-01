Məşhur komediya filmi olan "Hababam sınıfı"ndakı müəllim obrazları ilə yaddaşlarda qalan aktrisa Ayşen Grudanın vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az milli.az-a istinadla xəbər verir ki, o, artıq 1 həftədən çoxdur ki, xəstəxanada müalicə alır. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, reanimasiyada olan aktrisa süni nəfəs aparatına qoşulub.

Qeyd edək ki, aktrisanın 74 yaşı var.

