İraq ordusu Mosulda yerləşən ABŞ-ın Kayyara bazasına raket atan İŞİD terror qruplaşmasının 3 üzvünü zərərsizləşdirib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə İraq ordusunun Mosul Mütəşəkkil Əməliyyatlar Komandanlığı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, terrorçularla yanaşı, onların 3 avtombili də sıradan çıxıb.

