Bakı, Trend:

Kabulda daxili işlər nazirliyinin binasında güclü partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, Əfganistanın daxili işlər nazirliyi partlayışla bağlı məlumatı təsdiqləyib.

Pajhwokun agentliyin məlumatına görə, partlayış nəticəsində ən azı iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.

